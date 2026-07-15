El presidente y los vicepresidentes de Emiratos felicitan al primer ministro de Lituania por su nombramiento

ABU DABI, 15 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Mindaugas Sinkevičius con motivo de su nombramiento como primer ministro de Lituania.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron también mensajes similares de felicitación a Mindaugas Sinkevičius, primer ministro de Lituania.