SHARJAH, 15 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Sultan bin Ahmed Al Qasimi, vicegobernante de Sharjah y presidente del Consejo de Medios de Sharjah, asistió este miércoles por la mañana al lanzamiento de «Madar Media», la nueva división comercial y creativa de la Ciudad de Medios de Sharjah (Shams), especializada en el desarrollo de contenidos creativos.

Durante el acto, celebrado en la sede de Shams, el jeque Sultan bin Ahmed conoció los proyectos y planes de Madar Media, destinados a impulsar las industrias mediáticas y creativas de Sharjah, reforzar la sostenibilidad económica del sector y generar nuevas oportunidades para los jóvenes talentos y los proyectos emergentes.

La presentación expuso también la visión de la entidad, sus planes de futuro y los servicios que ofrecerá para apoyar al sector de los medios de comunicación y a los creadores de contenidos.

El jeque Sultan bin Ahmed recibió información sobre varios proyectos y programas creativos especializados, entre ellos el «Comedy Club», una plataforma de apoyo a humoristas y jóvenes creadores de contenidos que busca promover propuestas de entretenimiento con valor añadido y fomentar las artes creativas contemporáneas en el panorama mediático local.

También presenció demostraciones en directo de técnicas de fotografía en el espacio y en otros planetas, además de sesiones de fotografía promocional relacionadas con las actividades de Madar Media.

Asimismo, conoció las distintas unidades de trabajo de la entidad, que abarcan la formación y el desarrollo profesional; la gestión de redes sociales y creadores de contenido; la producción de pódcast; la escritura de guiones dramáticos; los servicios de producción cinematográfica; y la oferta de localizaciones para rodajes.

La plataforma «Madar AI», por su parte, emplea tecnologías de inteligencia artificial para producir y diseñar contenidos visuales y sonoros.

Madar Media tiene como objetivo reforzar la sostenibilidad financiera del sector mediático del emirato, apoyar su crecimiento y promover la creación de contenidos basados en la excelencia y la innovación, contribuyendo así a consolidar un entorno mediático más competitivo y sostenible.

La entidad adopta un modelo flexible que integra los servicios desarrollados por Shams durante los últimos años, entre ellos estudios fotográficos modernos, salas de grabación de audio y vídeo, espacios para emisiones digitales y servicios dirigidos a creadores de contenido, concebidos para impulsar el talento local.

El acto incluyó la firma de dos memorandos de entendimiento. Madar Media estuvo representada por Rashid Abdullah Al Obad, director general de la Ciudad de Medios de Sharjah; la plataforma «Maraya», perteneciente a la Autoridad de Radiodifusión y Televisión de Sharjah, por Mohammed Hassan Khalaf, director general de la entidad; y Nikon Oriente Próximo y África, por Narendra Menon, director general de la compañía en la región.

Los acuerdos tienen como objetivo reforzar la cooperación en el desarrollo de contenidos mediáticos, facilitar el intercambio de experiencias, poner en marcha programas de formación para profesionales de los medios y apoyar el uso de tecnologías avanzadas en fotografía y producción, con el fin de mejorar la calidad de los contenidos del sector mediático y creativo de Sharjah.

Al lanzamiento asistieron también el jeque Saud bin Sultan Al Qasimi, director general del Departamento Digital de Sharjah; Omar Obaid Al Hosan, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores; Adel Abdullah Ali, consejero delegado de Air Arabia; Mohammed Hassan Khalaf, director general de la Autoridad de Radiodifusión de Sharjah; Hassan Yaqoub Al Mansouri, secretario general del Consejo de Medios de Sharjah; Rashid Abdullah Al Obad, director general de la Ciudad de Medios de Sharjah; el general de división Yousef Al Shamsi, director general de la Autoridad de Defensa Civil de Sharjah; y otros responsables.