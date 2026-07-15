Mohammed Al Sharqi examina el informe anual y los futuros proyectos de la Cámara de Fujairah

FUJAIRAH, 15 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fujairah, recibió en su despacho de la Corte del Emir a Sultan Al Hindasi, director general de la Cámara de Comercio e Industria de Fujairah.

Durante la reunión, el jeque Mohammed examinó el informe anual de la Cámara, así como sus actividades en curso y sus proyectos actuales y futuros.

El príncipe heredero destacó la importancia del papel de la Cámara de Comercio e Industria de Fujairah en el apoyo a la comunidad empresarial y a los sectores comercial y de inversión del emirato, y elogió sus esfuerzos para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad tanto en el ámbito regional como internacional.

También puso de relieve el apoyo y el estrecho seguimiento del jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fujairah, a los proyectos económicos y de inversión que atraen al sector empresarial y respaldan los objetivos de desarrollo sostenible y transformación del emirato.

Al Hindasi expresó su agradecimiento al príncipe heredero de Fujairah por su continuo respaldo al trabajo de la Cámara y a sus esfuerzos para mejorar su desempeño de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

A la reunión asistió también Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, director de la Oficina del príncipe heredero de Fujairah.