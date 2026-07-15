El presidente de Emiratos transmite sus condolencias al emir de Qatar por la muerte del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani

DOHA, 15 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, transmitió sus condolencias al emir del Estado de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por la muerte del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani.

Durante una visita al Palacio de Lusail, en Doha, el presidente emiratí expresó también sus más sentidas condolencias a la familia Al Thani y al pueblo qatarí, y pidió a Dios que conceda al fallecido el descanso eterno y dé fortaleza y consuelo a sus seres queridos.

El jeque Tamim bin Hamad Al Thani agradeció al presidente de Emiratos sus sinceras y fraternales muestras de solidaridad con Qatar y su pueblo ante esta pérdida.

También transmitieron sus condolencias los miembros de la delegación que acompañó al presidente emiratí, entre ellos el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa; el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Sultan bin Hamdan Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; así como varios ministros y altos cargos.