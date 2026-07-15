Sultan bin Ahmed presencia la firma de un memorando de entendimiento entre Exteriores y Shams

SHARJAH, 15 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vicegobernante de Sharjah y presidente del Consejo de Medios de Sharjah, presenció la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Ciudad de Medios de Sharjah (Shams).

El acuerdo de cooperación, en el que también participan el Departamento de Finanzas de Sharjah y el Banco Islámico de Sharjah, se firmó durante una ceremonia celebrada en la sede de Shams.

El memorando fue rubricado por Omar Obaid Alhesan, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, y Rashid Abdullah Al Obad, director general de la Ciudad de Medios de Sharjah.

El acuerdo tiene como objetivo reforzar la integración electrónica entre los sistemas financieros y tecnológicos de las partes, garantizar un intercambio seguro y eficiente de datos y facilitar la verificación de las transacciones. También busca permitir que los usuarios abonen tasas y pagos pendientes a través de canales digitales autorizados, conectados directamente con los servicios y sistemas bancarios correspondientes.

Asimismo, el memorando se centra en el desarrollo de mecanismos digitales de recaudación y en su integración con los sistemas financieros para garantizar procedimientos eficientes de cobro y liquidación.

El acuerdo respalda los esfuerzos de los Gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Sharjah para impulsar la transformación digital, los servicios públicos inteligentes y la integración fluida entre entidades gubernamentales, semigubernamentales y bancarias.

También contribuirá a reforzar la fiabilidad de las operaciones financieras mediante la verificación electrónica de documentos y de las tasas vinculadas a los servicios, lo que permitirá establecer procesos más eficientes y seguros.

Además, el memorando pretende mejorar la eficiencia operativa mediante la reducción de las tareas manuales y la agilización de los procedimientos financieros y administrativos.

El acuerdo busca también estrechar la cooperación institucional y facilitar el intercambio de conocimientos técnicos entre las partes, con el fin de apoyar la creación de servicios digitales plenamente integrados.