El Parque Nacional de Mleiha representará a Emiratos en los World Travel Awards

SHARJAH, 15 de julio de 2026 (WAM) — El Parque Nacional de Mleiha ha sido seleccionado como finalista al premio «Mejor parque nacional de Oriente Próximo 2026» en la 33ª edición de los World Travel Awards, lo que sitúa a este destacado destino patrimonial y ecoturístico de Sharjah entre los parques nacionales protegidos más importantes de la región.

Situado en la zona central del Paisaje de Al Faya, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, el parque compite con otros cuatro espacios nacionales de Oriente Próximo. La candidatura refleja el firme compromiso de Mleiha con la conservación del patrimonio arqueológico de Emiratos, al tiempo que ofrece experiencias de primer nivel en ecoturismo, educación y aventura.

Los World Travel Awards figuran entre los galardones internacionales más prestigiosos de los sectores de los viajes, el turismo y la hostelería, y reconocen la excelencia y el liderazgo en la gestión y el desarrollo de destinos en todo el mundo.

La nominación pone de relieve la creciente relevancia del Parque Nacional de Mleiha como destino de categoría mundial, capaz de combinar la preservación del patrimonio, la conservación de la naturaleza, la educación y el turismo sostenible en uno de los entornos arqueológicos más importantes de la península Arábiga.

La votación permanecerá abierta hasta el 31 de julio de 2026. Al ser el Parque Nacional de Mleiha el único representante de Emiratos en esta categoría, cada voto contribuye a dar mayor visibilidad regional al patrimonio natural y cultural del país.