El Consejo de Equilibrio de Género de Emiratos participa en las reuniones del Grupo de Mujeres de los BRICS en India

DUBÁI, 15 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos, representado por el Consejo de Equilibrio de Género de Emiratos, participó en la reunión del Grupo de Trabajo de Mujeres de los BRICS y en la Reunión Ministerial de Mujeres de los BRICS, celebradas del 6 al 9 de julio de 2026 en Kochi, en el Estado de Kerala, República de la India, en el marco de la presidencia india de los BRICS en 2026.

La participación refleja el compromiso de Emiratos de contribuir a la elaboración de resultados prácticos que refuercen la cooperación internacional y respalden políticas e iniciativas destinadas a lograr un desarrollo sostenible liderado por las mujeres.

Las reuniones congregaron a ministros y responsables de asuntos de la mujer de los Estados miembros de los BRICS para debatir el borrador de la Declaración Ministerial Conjunta del grupo, así como cuatro áreas prioritarias: liderazgo y gobernanza; inclusión financiera y digital; emprendimiento y desarrollo de capacidades; y acción climática, seguridad alimentaria y nutrición.

Los debates se celebraron en el marco de las prioridades adoptadas por India durante su presidencia de los BRICS para reforzar el papel de las mujeres en el desarrollo sostenible, la economía y la innovación, la capacitación y la cooperación internacional mediante el intercambio de buenas prácticas.

Con este motivo, la jequesa Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta del Consejo de Equilibrio de Género de Emiratos y esposa del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, afirmó que Emiratos considera el equilibrio de género un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la competitividad de los países.

La jequesa señaló que invertir en las mujeres supone invertir en el futuro de las sociedades y en la construcción de economías más innovadoras e instituciones más resilientes, capaces de afrontar los desafíos futuros.

También elogió los esfuerzos realizados por la República de la India durante su presidencia del Grupo de Mujeres de los BRICS, que contribuyeron a reforzar el diálogo constructivo, mejorar la coordinación entre los Estados miembros y elaborar resultados prácticos que respondan a las prioridades comunes de desarrollo.

«Emiratos Árabes Unidos considera que las alianzas internacionales, el diálogo constructivo y el intercambio de experiencias son elementos esenciales para acelerar los avances y traducir los compromisos en resultados prácticos y sostenibles. Desde esta perspectiva, Emiratos continúa trabajando con sus socios de los BRICS y de todo el mundo para convertir los objetivos compartidos en políticas, alianzas e iniciativas concretas que amplíen las oportunidades para las mujeres y refuercen su papel en el desarrollo sostenible», afirmó.

Durante la reunión ministerial, Emiratos reiteró que el equilibrio de género constituye un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible y reforzar la capacidad de las sociedades y las economías para afrontar los desafíos. Asimismo, señaló que la creación de instituciones sólidas y entornos favorables es la base para garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida económica y social y en la toma de decisiones.

Emiratos presentó también su experiencia nacional en el avance del equilibrio de género mediante un marco integrado de políticas, legislación y estrategias nacionales, entre las que destacan Nosotros, Emiratos 2031; la Política Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres Emiratíes 2023-2031; y la Estrategia de Equilibrio de Género de Emiratos 2027-2031.

El país destacó además sus logros en liderazgo, diplomacia, emprendimiento, transformación digital, inteligencia artificial y acción climática, que han reforzado su posición regional e internacional.

Estos avances se reflejan en el primer puesto de Emiratos entre los países árabes en el Informe Mundial sobre la Brecha de Género de 2025 y en el primer lugar regional en el Índice de Desigualdad de Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Emiratos también expuso sus iniciativas nacionales pioneras, entre ellas el Compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, mediante el cual 88 empresas del sector privado se han comprometido a elevar al 30% la representación de las mujeres en puestos de dirección intermedia y alta de aquí a 2028.

A ello se suman iniciativas de apoyo a las familias, programas de capacitación en tecnología e inteligencia artificial y proyectos destinados a aumentar la participación de las mujeres en la acción climática.

Mona Ghanem Al Marri, vicepresidenta del Consejo de Equilibrio de Género de Emiratos, afirmó: «El Grupo de Mujeres de los BRICS representa una plataforma estratégica para reforzar el diálogo internacional, establecer alianzas e intercambiar experiencias, lo que contribuye al desarrollo de políticas más inclusivas y sostenibles y consolida el papel de las mujeres como socias fundamentales para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Emiratos considera que la cooperación internacional es un pilar esencial para acelerar los avances y transformar las aspiraciones comunes en iniciativas con un impacto tangible».

Emiratos participó en los debates sobre el borrador de la Declaración Ministerial Conjunta de los BRICS, así como sobre las Directrices de los BRICS para el Desarrollo de las Capacidades Digitales de las Mujeres y la Biblioteca Digital Compartida de Buenas Prácticas, que tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias, reforzar la capacitación y desarrollar soluciones prácticas que respondan a las prioridades de los Estados miembros.

Mouza Al Ghuwais Al Suwaidi, secretaria general del Consejo de Equilibrio de Género de Emiratos, afirmó que la participación del país en los trabajos de los BRICS refleja su enfoque de transformar el diálogo internacional en iniciativas prácticas y alianzas que contribuyan al desarrollo de políticas en favor del equilibrio de género y el empoderamiento de las mujeres.

«Esperamos aprovechar los resultados de esta reunión mediante la ampliación de las alianzas, el intercambio de experiencias y el trabajo con nuestros socios para convertir nuestra visión común en iniciativas y políticas con un impacto sostenible, reforzar la participación de las mujeres en distintos sectores y respaldar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible», manifestó.

Al margen de la reunión ministerial, la delegación emiratí mantuvo encuentros bilaterales con Annapurna Devi, ministra de la Unión para el Desarrollo de la Mujer y la Infancia del Gobierno de India; Márcia Lopes, ministra de las Mujeres de la República Federativa de Brasil; y Olga Batalina, primera viceministra de Trabajo y Protección Social de la Federación de Rusia.

Las reuniones examinaron oportunidades para reforzar la cooperación en el empoderamiento económico de las mujeres, el emprendimiento, la economía digital, el desarrollo de capacidades, la acción climática y las políticas de cuidados, además de compartir buenas prácticas en la elaboración de políticas y legislación en favor del equilibrio de género.

Emiratos acogió favorablemente la aprobación de la Declaración Ministerial Conjunta y las orientaciones y conclusiones que recoge para reforzar la cooperación internacional y apoyar la elaboración de políticas e iniciativas destinadas a ampliar la participación de las mujeres en el desarrollo económico y social sostenible.

El país reiteró su compromiso de seguir trabajando con los Estados miembros para traducir estos resultados en iniciativas prácticas y alianzas con un impacto tangible.

Al concluir su participación, Emiratos reafirmó su voluntad de consolidar aún más la cooperación con los Estados miembros de los BRICS y con sus socios internacionales para promover el intercambio de conocimientos y respaldar iniciativas conjuntas que impulsen el equilibrio de género, empoderen a las mujeres y contribuyan a construir un futuro más sostenible y próspero para todos.