Las regiones Central y Oriental de Sharjah registran operaciones inmobiliarias por valor de 1.100 millones de dirhams en el primer semestre

SHARJAH, 16 de julio de 2026 (WAM) — Las regiones Central y Oriental de Sharjah registraron operaciones inmobiliarias por valor de unos 1.100 millones de dirhams durante el primer semestre de 2026, lo que pone de relieve su creciente atractivo para los inversores, según el Departamento de Registro Inmobiliario de Sharjah.

El informe de operaciones inmobiliarias del departamento indicó que, durante ese periodo, sus delegaciones tramitaron 16.310 transacciones. La superficie total correspondiente a las operaciones de compraventa alcanzó los 37 millones de pies cuadrados, reflejo de la expansión y la diversidad de la actividad inmobiliaria en ambas regiones.

Omar Al Mansouri, director del Departamento de Delegaciones del organismo, afirmó que las regiones Central y Oriental se han convertido en una parte esencial del mercado inmobiliario del emirato y han atraído un interés creciente de los inversores durante la primera mitad del año.

Al Mansouri atribuyó estos resultados a los planes de desarrollo del Gobierno de Sharjah, centrados en reforzar las infraestructuras, crear un entorno de inversión integrado y ampliar los proyectos urbanísticos para responder a la demanda del mercado.

Señaló que la actividad inmobiliaria ya no se concentra en un número limitado de zonas, sino que las inversiones se están extendiendo a nuevas ciudades y distritos con un elevado potencial de crecimiento.

Añadió que el departamento continúa mejorando sus servicios, agilizando los procedimientos e impulsando la transformación digital, lo que aumenta la eficiencia de las operaciones y refuerza la posición de Sharjah como destino inmobiliario con oportunidades de inversión diversificadas y sostenibles.

Kalba registró el mayor volumen de operaciones inmobiliarias, con 513 millones de dirhams, equivalente al 45,5% del valor total contabilizado por las delegaciones, sin incluir la de la ciudad de Sharjah.

La Región Central ocupó el segundo lugar, con 398 millones de dirhams, o el 35,3% del total, seguida de Khor Fakkan, con 190,9 millones de dirhams, que representaron el 0,6%, y Dibba Al Hisn, con 25 millones de dirhams, equivalentes al 2,3%.

Al Mansouri indicó que la actividad de compraventa se mantuvo sólida durante todo el primer semestre. La Región Central registró el mayor número de operaciones, con 3.928, seguida de Khor Fakkan, con 272; Kalba, con 154; y Dibba Al Hisn, con 12.

Las operaciones hipotecarias en las regiones Central y Oriental alcanzaron un valor total de 335 millones de dirhams durante el primer semestre de 2026, repartidos en 452 transacciones, lo que refleja la continuidad de la actividad financiera en el mercado inmobiliario.

Kalba registró el mayor número de operaciones hipotecarias, con 239, seguida de Khor Fakkan, con 121; la Región Central, con 82; y Dibba Al Hisn, con 10.