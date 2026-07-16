Emiratos presenta el crecimiento de su mercado laboral y sus políticas basadas en inteligencia artificial en una reunión de los BRICS

DUBÁI, 16 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos presentó su experiencia pionera en el desarrollo del mercado laboral durante la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo de los BRICS de 2026, en la que destacó un modelo basado en la colaboración entre el Gobierno y el sector privado, la adopción de una legislación flexible y la inversión en tecnología e inteligencia artificial.

Abdulrahman Al Awar, ministro de Recursos Humanos y Emiratización y ministro de Educación Superior e Investigación Científica, participó en el encuentro, organizado por India en el marco de su presidencia del grupo este año.

Al Awar afirmó que el refuerzo de la protección social, el apoyo a los mercados laborales, el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo de capacidades y el aprovechamiento de las tecnologías digitales son pilares interrelacionados para construir mercados de trabajo resilientes, inclusivos y sostenibles.

Señaló que Emiratos ha desarrollado un mercado laboral basado en la cooperación entre el Gobierno y el sector privado, la atracción de talento internacional, la creación de un marco legislativo flexible y la adaptación a los cambios económicos y tecnológicos.

Añadió que en Emiratos trabajan personas de más de 200 nacionalidades, lo que convierte al país en uno de los mercados laborales más diversos del mundo.

«Este enfoque ha permitido lograr resultados notables durante los últimos cinco años: la fuerza laboral del sector privado se ha más que duplicado, el número de empresas registradas ha aumentado un 46% y la participación de las mujeres en el mercado laboral ha crecido un 109%», explicó.

Según Al Awar, estas cifras reflejan el impacto de las políticas nacionales en el apoyo al crecimiento económico y la creación de empleo.

«La inteligencia artificial ofrece a los Gobiernos una herramienta estratégica que les permite pasar de automatizar servicios a anticipar las necesidades del mercado laboral, identificar las capacidades del futuro, mejorar el cumplimiento normativo y respaldar la toma de decisiones basada en datos», continuó.

El ministro explicó que Emiratos avanza hacia una etapa más sofisticada en el uso de la inteligencia artificial para prestar servicios innovadores a los trabajadores y al sector empresarial. Este enfoque refuerza las capacidades gubernamentales de análisis predictivo del mercado laboral y de reducción de riesgos, con el objetivo de construir una Administración más receptiva, preventiva y centrada en las personas.

Al Awar expuso también los esfuerzos de Emiratos para utilizar la tecnología con el fin de reforzar la protección de los trabajadores mediante plataformas digitales integrales que apoyan la protección salarial, la salud y la seguridad en el trabajo y la resolución de conflictos laborales.

Estas plataformas mejoran además la transparencia del mercado laboral y emplean análisis predictivos y sistemas inteligentes de supervisión para detectar riesgos en los entornos de trabajo e intervenir de forma temprana.

«El sistema de seguridad social de Emiratos continúa evolucionando para adaptarse a la expansión de las nuevas modalidades de trabajo, en particular el empleo a través de plataformas digitales», afirmó. «De este modo, puede ofrecer mayores oportunidades laborales, garantizar condiciones de trabajo dignas, reforzar la equidad y proporcionar una protección adecuada a todos los trabajadores».

El futuro del trabajo depende de la inversión en capital humano y del desarrollo de capacidades, sostuvo Al Awar, quien señaló que la plataforma UAE Skills, impulsada por inteligencia artificial, ayuda a anticipar los empleos del futuro y a adaptar los sistemas educativo y formativo a las necesidades del mercado laboral.

Al Awar expresó el agradecimiento de Emiratos a India por sus esfuerzos al frente de las actividades de los BRICS y por la organización de la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo.

Asimismo, destacó la importancia de la presidencia india para impulsar la cooperación entre los Estados miembros, fomentar el diálogo sobre el futuro de los mercados laborales y centrarse en prioridades fundamentales que reflejen los desafíos y las oportunidades a los que se enfrentan.

Al término de la cumbre, los Estados miembros aprobaron la Declaración de la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo de los BRICS, que refleja su acuerdo sobre las prioridades de cooperación en materia laboral y de empleo, entre ellas la protección social, el desarrollo de capacidades, el aumento de la participación de las mujeres y la transformación digital del mercado laboral.

Emiratos acogió favorablemente la aprobación de la declaración y reafirmó su compromiso de cooperar con los demás Estados miembros del grupo para desarrollar soluciones conjuntas que contribuyan a crear mercados laborales más resilientes, inclusivos y sostenibles.