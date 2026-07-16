Mohammed bin Rashid aprueba el Marco Nacional para la concesión de licencias a instituciones de educación superior

DUBÁI, 16 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, aprobó una resolución especial sobre el Marco Nacional para la concesión de licencias a instituciones de educación superior, como parte de la aplicación del decreto ley federal sobre Educación Superior e Investigación Científica.

El marco establece una referencia nacional unificada para autorizar a las instituciones de educación superior, incluidas las ubicadas en zonas francas, y garantizar su cumplimiento de las normas nacionales, respetando al mismo tiempo las competencias de las autoridades locales correspondientes.

La resolución tiene como objetivo reforzar la gobernanza institucional, simplificar los procedimientos regulatorios, mejorar la experiencia de los estudiantes, impulsar las alianzas entre las instituciones de educación superior y los sectores económicos, elevar la calidad y la eficiencia de los resultados educativos y aumentar la competitividad de Emiratos Árabes Unidos en el ámbito de la educación superior.

Abdulrahman Al Awar, ministro de Recursos Humanos y Emiratización y ministro en funciones de Educación Superior e Investigación Científica, afirmó: «La aprobación del Marco Nacional para la concesión de licencias a instituciones de educación superior por parte del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum refleja el compromiso de Emiratos con la creación de un sistema integrado de autorizaciones en el que participen el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica, las autoridades locales y las propias instituciones. El marco aporta mayor claridad y coherencia a los procesos de concesión de licencias y supervisión, reduce la duplicación de trámites y facilita el acceso a los servicios».

La medida establece un sistema de seguimiento basado en datos mediante la integración electrónica entre las instituciones de educación superior y los registros nacionales, al tiempo que garantiza la coordinación con las autoridades locales competentes en el caso de las entidades que operan en zonas francas.

Este sistema respalda la adopción de decisiones regulatorias basadas en pruebas, mediante el uso de datos precisos y actualizados, y refuerza la armonización con el Marco Nacional de Clasificación de Instituciones de Educación Superior y con los sistemas de calidad, rendimiento y supervisión.

El marco incluye un amplio conjunto de disposiciones regulatorias que abarcan todas las etapas del proceso de autorización institucional. Entre ellas figuran los requisitos para la concesión inicial de licencias a nuevas instituciones, los mecanismos de evaluación de riesgos y cumplimiento normativo, las condiciones de sostenibilidad institucional, los procedimientos de renovación de licencias para las entidades existentes y las medidas destinadas a garantizar la continuidad de la enseñanza.

El Marco Nacional regula también las estructuras de propiedad, los órganos de gobierno y las funciones de los responsables ejecutivos y académicos, al tiempo que garantiza una separación clara entre la propiedad, la gestión ejecutiva y la toma de decisiones académicas. Este enfoque promueve la rendición de cuentas, la transparencia y una gobernanza equilibrada en las instituciones.

Además, el marco refuerza la sostenibilidad financiera y operativa de las instituciones de educación superior mediante criterios relacionados con garantías financieras, estados financieros auditados, medidas de protección de los estudiantes y planes de continuidad académica para distintos escenarios operativos y organizativos.

La aprobación del marco refleja los esfuerzos del Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica, en colaboración con las autoridades locales, para reforzar la preparación de las instituciones ante los desafíos futuros. También respalda la prioridad nacional de desarrollar una sólida cantera de profesionales cualificados para el mercado laboral y contribuye a consolidar la posición de Emiratos como centro mundial de educación superior e investigación científica.