Mansour bin Zayed preside la reunión del Consejo de Estabilidad Financiera

ABU DABI, 16 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, presidió la reunión de la junta directiva del organismo.

Al encuentro asistieron Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado de Asuntos Financieros; Khaled Mohamed Balama, gobernador del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos; Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del consejo de administración de la Autoridad del Mercado de Capitales de Emiratos; Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del Mercado Global de Abu Dabi; Fadel Abdulbaqi Al Ali, presidente del consejo de administración de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái; y Ebrahim Obaid Alzaabi, vicegobernador de Política Monetaria y Estabilidad Financiera del Banco Central.

El Consejo examinó la aplicación de las decisiones y recomendaciones adoptadas en su reunión anterior y recibió información sobre las medidas emprendidas ante la evolución de la situación actual, así como sobre los avances de sus grupos de trabajo. Estas actuaciones forman parte de sus esfuerzos continuos para reforzar la preparación del sistema financiero y respaldar su estabilidad.

El organismo revisó también su Plan de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es aprovechar las tecnologías avanzadas para apoyar su labor, mejorar sus capacidades de seguimiento y análisis de riesgos y anticipar futuros acontecimientos, contribuyendo así a la toma de decisiones y a una mayor eficiencia operativa.

Además, el Consejo aprobó una propuesta para celebrar la primera Conferencia de Estabilidad Financiera, concebida como una plataforma nacional que reunirá a autoridades reguladoras, instituciones financieras, expertos del sector y responsables políticos para debatir los principales acontecimientos, intercambiar conocimientos y buenas prácticas y reforzar la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo del sector financiero.

El Consejo abordó asimismo varias cuestiones relacionadas con sus competencias, en el marco de sus esfuerzos permanentes para reforzar la estabilidad financiera en Emiratos.

El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan subrayó la importancia de mantener la cooperación y la coordinación entre los miembros del Consejo para reforzar la resiliencia del sistema financiero, mejorar su capacidad de adaptación a la evolución económica y financiera y apoyar el desarrollo sostenible de Emiratos.