ABU DABI, 16 de julio de 2026 (WAM) — EDGE, la compañía emiratí de tecnología avanzada y defensa, anunció un acuerdo para adquirir el 100% de AKAER, una empresa brasileña de ingeniería aeroespacial con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de productos y soluciones avanzadas para los sectores aeroespacial y de defensa.

La operación, sujeta todavía al cumplimiento de las condiciones habituales y a las autorizaciones regulatorias, proporcionaría a EDGE una base de ingeniería consolidada en Brasil y un equipo multidisciplinar altamente cualificado capaz de cubrir todo el ciclo de vida de los productos, desde el diseño conceptual hasta la industrialización.

La adquisición reforzaría la capacidad de EDGE para cumplir los plazos de industrialización de programas clave de vehículos aéreos no tripulados y ampliaría las capacidades del grupo en optrónica, sistemas electroópticos e infrarrojos y tecnologías espaciales.

AKAER ya colabora estrechamente con EDGE en el desarrollo y la industrialización de sistemas no tripulados, con resultados positivos, lo que ofrece una base probada para una mayor integración dentro del grupo.

Hamad Al Marar, consejero delegado y director general de EDGE Group, afirmó: «AKAER aporta a EDGE una sólida capacidad de ingeniería. Se trata de un equipo altamente especializado, con tres décadas de experiencia en la ejecución de programas aeroespaciales complejos, y esos conocimientos refuerzan la oferta del grupo. Nuestra prioridad es garantizar la continuidad para los empleados, los programas y los clientes de AKAER, al tiempo que sentamos las bases para un crecimiento a largo plazo».

Fundada en 1992 y con sede en São José dos Campos, AKAER ha consolidado una sólida reputación por su excelencia en ingeniería y su capacidad para ejecutar programas aeroespaciales complejos, en colaboración con destacados socios del sector y como parte de los esfuerzos nacionales de Brasil en esta industria.

La compañía ha acumulado más de diez millones de horas de ingeniería en una amplia cartera de programas aeroespaciales para fabricantes internacionales, tanto en plataformas militares como comerciales.

Entre ellos figuran el caza Gripen NG de Saab; el avión de entrenamiento Hürjet de Turkish Aerospace; programas de importantes modificaciones de aeronaves; y los proyectos Super Tucano, ERJ-E1, ERJ-E2, Legacy 450/500 y KC-390 de Embraer.

La empresa también ha prestado apoyo de ingeniería al Boeing 747-8, al B-250 de Calidus y a la flota de aviones P-3 Orion de la Fuerza Aérea Brasileña.

El acuerdo para adquirir AKAER representa un paso importante en la estrategia de EDGE para ampliar su presencia internacional y desarrollar capacidad de ingeniería más cerca de mercados y socios clave, al tiempo que permitirá a la empresa brasileña seguir desarrollando sus programas consolidados y su cartera de clientes en Brasil.

AKAER continuará operando desde Brasil y mantendrá una estructura de gestión local.