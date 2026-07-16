Emiratos expresa su solidaridad con Argelia y transmite sus condolencias por las víctimas del incendio en un orfanato de Argel

ABU DABI, 16 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con la República Argelina Democrática y Popular por las víctimas de un incendio registrado en un orfanato situado al este de la capital, Argel, que causó varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como a Argelia y a su pueblo por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a los heridos.