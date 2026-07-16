DUBÁI, 16 de julio de 2026 (WAM) — La Oficina de Medios del Gobierno de Dubái confirmó que se adoptarán las medidas necesarias contra las instituciones mediáticas que publiquen noticias o información incorrectas relacionadas con el emirato, de conformidad con las leyes y los marcos regulatorios vigentes en Dubái y en Emiratos Árabes Unidos.

La oficina instó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a obtener las noticias y la información de fuentes oficiales y fiables, verificar su exactitud antes de publicarlas o difundirlas y evitar la propagación de rumores, noticias falsas e informaciones periodísticas erróneas.