El presidente de Emiratos concede la Orden de la Independencia de Primera Clase al embajador de Bélgica

ABU DABI, 17 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedió la Orden de la Independencia de Primera Clase a Antoine Delcourt, embajador del Reino de Bélgica en Emiratos, con motivo del final de su mandato y en reconocimiento a sus esfuerzos para reforzar las relaciones entre ambos países en distintos ámbitos.

Noura Al Kaabi, ministra de Estado, entregó la condecoración a Delcourt durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el encuentro, Al Kaabi subrayó el compromiso de Emiratos de seguir impulsando sus relaciones con el Reino de Bélgica en diversos sectores.

La ministra deseó al diplomático éxito en sus futuras funciones y elogió su contribución al fortalecimiento de las destacadas relaciones entre Emiratos y Bélgica.

Por su parte, Delcourt expresó su agradecimiento al presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y destacó la evolución de las relaciones entre ambos países. También agradeció la cooperación de todas las instituciones emiratíes, que contribuyó de forma positiva al éxito de su misión en el país.