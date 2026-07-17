ABU DABI, 17 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos conmemora cada 18 de julio el Día del Compromiso de la Unión, una fecha que recuerda la histórica firma de la Declaración de la Unión y de la Constitución del país por los Padres Fundadores en 1971, y que marcó el inicio de una trayectoria de 55 años de desarrollo, progreso y liderazgo mundial.

El Día del Compromiso de la Unión, aprobado por el presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, rinde homenaje a la visión del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan y de los gobernantes fundadores, cuyo compromiso con la unidad sentó las bases de una nación construida sobre la ambición y el progreso.

La celebración renueva también el compromiso de continuar el camino de la Unión, reforzar los valores de lealtad, pertenencia y cohesión nacional y preservar el legado de los Padres Fundadores.

Durante las últimas décadas, Emiratos ha pasado de ser una joven federación a convertirse en un país de influencia mundial, sustentado en la visión de desarrollo integral del difunto jeque Zayed, continuada bajo el liderazgo del difunto jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan y proseguida hoy por el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con la participación activa de la población en la construcción de un futuro más avanzado y próspero.

Según el Informe Mundial de Competitividad de 2026, Emiratos ocupó el quinto puesto mundial y mantuvo su posición como líder regional por décimo año consecutivo. El país se situó en primer lugar del mundo en desempeño económico, encabezó 21 indicadores internacionales y figuró entre los cinco primeros en otros 67, lo que refleja la solidez de su entorno económico e institucional y su capacidad para mantener el progreso.

En el ámbito económico, el comercio exterior no petrolero de Emiratos alcanzó en 2025 un récord superior a los 3,8 billones de dirhams, según los datos publicados en enero de 2026, lo que representa un crecimiento de cerca del 27% respecto a 2024. Las exportaciones no petroleras superaron los 813.000 millones de dirhams, con un aumento del 45,5%.

En el frente humanitario, Emiratos reforzó en 2026 su enfoque de promoción de la solidaridad y la cooperación internacionales, basado en la convicción de que la acción humanitaria constituye un valor nacional esencial y una parte fundamental del legado de los Padres Fundadores.

Esta visión se ha reflejado en el apoyo continuado del país a iniciativas de ayuda y desarrollo, en una respuesta más amplia ante las crisis humanitarias y en la expansión de alianzas internacionales destinadas a proteger a las poblaciones más vulnerables. Todo ello pone de relieve la contribución activa de Emiratos a los esfuerzos mundiales para alcanzar el desarrollo sostenible y preservar la dignidad humana.

Emiratos continúa desempeñando además un papel destacado en la escena internacional mediante un enfoque basado en el diálogo, la cooperación, el respeto a la soberanía de los Estados y el apoyo a los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad y resolver los conflictos por medios pacíficos.

En ciencia, tecnología y sostenibilidad, el país sigue ampliando sus logros y plasmando sus ambiciones de futuro a través de programas de exploración espacial, el desarrollo de la economía del conocimiento, el impulso de la inteligencia artificial y la innovación y la aplicación de sus objetivos climáticos y de desarrollo mediante la expansión de proyectos de energía limpia y la transición hacia una economía más sostenible.