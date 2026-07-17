ABU DABI, 17 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más firmes el ataque hostil de Irán contra la región del Kurdistán iraquí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una violación flagrante de la soberanía de la República de Irak y de la región del Kurdistán iraquí, además de una amenaza para la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos con la República de Irak y el Gobierno Regional del Kurdistán, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a proteger la seguridad y la estabilidad.