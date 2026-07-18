El presidente de Paraguay recibe al responsable de la Autoridad de Rendición de Cuentas de Emiratos

ASUNCIÓN, 18 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió a Humaid Obaid Abushibs, presidente de la Autoridad de Rendición de Cuentas de Emiratos Árabes Unidos, y a la delegación que lo acompañaba durante una visita oficial destinada a firmar un memorando de entendimiento con la Contraloría General de Paraguay y a reforzar la cooperación bilateral en materia de supervisión, gobernanza, integridad y lucha contra la corrupción.

Durante la reunión, Peña elogió las destacadas relaciones entre Emiratos y Paraguay y reafirmó el compromiso compartido de ambos países de seguir reforzando la cooperación y ampliando la colaboración en ámbitos de interés común, en particular la promoción de la buena gobernanza, el fortalecimiento de la integridad y la transparencia y el apoyo a los esfuerzos contra la corrupción.

Al margen de la visita, la Autoridad de Rendición de Cuentas de Emiratos y la Contraloría General de la República de Paraguay firmaron un memorando de entendimiento, rubricado por Humaid Obaid Abushibs y Camilo Benítez Aldana, contralor general de Paraguay.

El acuerdo tiene como objetivo reforzar la cooperación institucional mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, así como poner en marcha iniciativas conjuntas en los ámbitos de la auditoría, la gobernanza, la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El memorando contribuirá además al desarrollo de capacidades institucionales, a la innovación en la supervisión pública y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Paraguay.