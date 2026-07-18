La Fiscalía amplía la investigación sobre la publicación de información falsa acerca de supuestas explosiones en Dubái

ABU DABI, 18 de julio de 2026 (WAM) — La Fiscalía ha ampliado la investigación sobre la publicación y difusión de una información falsa que aseguraba que se habían escuchado explosiones en el centro de Dubái.

Hamad Saif Al Shamsi, fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que la Fiscalía continúa investigando la publicación y circulación de una noticia que contenía información falsa sobre supuestas explosiones en el centro de la ciudad.

El fiscal general explicó que la Fiscalía ha tomado declaración al periodista y ha citado también a los responsables de preparar, aprobar y publicar la información en la agencia de noticias.

El objetivo es examinar el papel de cada uno de ellos, los procedimientos seguidos durante la elaboración, aprobación y publicación de la noticia y el grado de cumplimiento de las normas legales y profesionales que regulan la verificación de la información antes de su difusión.

Estas medidas se adoptan con vistas a determinar las responsabilidades y emprender las acciones legales necesarias a la luz de las conclusiones de la investigación.

Al Shamsi subrayó además que la decisión de la agencia de retirar la noticia y publicar una disculpa no impide que la investigación continúe para establecer las responsabilidades legales y adoptar las medidas previstas por la ley en función de sus resultados.