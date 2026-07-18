Abdullah bin Zayed recibe una llamada del ministro de Exteriores de Rusia

ABU DABI, 18 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió una llamada telefónica de Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia.

Durante la conversación, ambos ministros abordaron la evolución regional e internacional, la situación en Oriente Próximo y las vías para reforzar los esfuerzos en curso destinados a lograr la seguridad, la estabilidad y una paz duradera en la región, en consonancia con las aspiraciones de sus pueblos de desarrollo y prosperidad.

Las dos partes trataron también varios asuntos de interés común relacionados con las relaciones bilaterales y analizaron formas de estrechar esos vínculos en beneficio de los intereses compartidos de ambos países.