ABU DABI, 18 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos se comprometió a aportar cinco millones de dólares al Fondo Educativo FIFA-Global Citizen, con el objetivo de reforzar el acceso a una educación de calidad y empoderar a niños y jóvenes de todo el mundo.

La contribución respaldará los esfuerzos del Fondo para mejorar las oportunidades educativas mediante iniciativas que ayuden a los menores a adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para desarrollarse, al tiempo que impulsa la cooperación internacional para superar las barreras de acceso a la educación.

El compromiso de Emiratos refleja su prolongada apuesta por la inversión en el desarrollo humano y por el apoyo a alianzas internacionales que generen oportunidades sostenibles e inclusivas para las futuras generaciones.

Global Citizen es una organización internacional de incidencia política que trabaja para poner fin a la pobreza extrema. Moviliza a Gobiernos, empresas, organizaciones filantrópicas, artistas y ciudadanos para promover acciones en ámbitos como la educación, la salud, el cambio climático, la seguridad alimentaria y la igualdad de género.

La organización es conocida especialmente por sus campañas de gran alcance y por eventos internacionales como el Global Citizen Festival, destinados a obtener financiación y compromisos políticos en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El Fondo Educativo FIFA-Global Citizen es una iniciativa conjunta de la FIFA y Global Citizen que busca captar recursos para mejorar el acceso a una educación de calidad en todo el mundo, especialmente entre los niños más vulnerables y desatendidos.

El Fondo respalda programas educativos mediante subvenciones y alianzas con organizaciones que trabajan sobre el terreno, y utiliza el fútbol como plataforma para impulsar la acción internacional.