ABU DABI, 18 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó su profunda preocupación por los acontecimientos registrados en la región durante los últimos días y pidió el cese inmediato de la escalada, así como evitar un mayor aumento de las tensiones y la inestabilidad.

El país instó a todas las partes a actuar con la máxima contención para evitar consecuencias peligrosas y que la región se vea arrastrada a nuevos niveles de violencia e inestabilidad.

Emiratos reclamó el fin inmediato de las hostilidades y una rápida vuelta a las negociaciones. También subrayó la importancia de garantizar una navegación segura e ininterrumpida por el estrecho de Ormuz, que calificó de vital para la economía mundial.

Asimismo, Emiratos afirmó que los ataques contra infraestructuras e instalaciones civiles de la región, incluidas escuelas, universidades, hospitales, plantas desalinizadoras, instalaciones energéticas, centros de transporte y zonas residenciales, constituyen una violación flagrante y grave de los principios y disposiciones establecidos por el derecho internacional y no pueden aceptarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia.