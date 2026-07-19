Cinco convoyes de ayuda de Emiratos entran en Gaza con 980 toneladas de suministros humanitarios en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

AL ARISH, 19 de julio de 2026 (WAM) — Cinco convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza, integrados por 62 camiones que transportaban 980 toneladas de suministros de emergencia.

Los envíos incluían alimentos, materiales para refugios, suministros médicos y equipamiento sanitario, en el marco de Operation Chivalrous Knight 3. La iniciativa refleja los esfuerzos humanitarios continuados de Emiratos para apoyar al pueblo palestino y atender sus necesidades esenciales ante la situación humanitaria en la Franja.

El equipo emiratí de asistencia humanitaria en la ciudad egipcia de Al Arish continúa preparando y cargando los convoyes a través del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos. La operación se desarrolla mediante un sistema integrado que garantiza la rápida recepción, preparación y expedición de la ayuda hacia Gaza.

Este mecanismo contribuye a responder al aumento de las necesidades humanitarias y a asegurar la entrega ininterrumpida de asistencia a las personas que más la necesitan.

Los convoyes forman parte de los esfuerzos humanitarios sostenidos de Emiratos en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, mediante el envío periódico de ayuda destinada a proporcionar suministros esenciales al pueblo palestino, aliviar su sufrimiento y reforzar la respuesta a las necesidades humanitarias urgentes.

Operation Chivalrous Knight 3 pone de manifiesto el compromiso de Emiratos de mantener su apoyo al pueblo palestino y refleja su consolidada política humanitaria de prestar asistencia a quienes la necesitan mediante distintas formas de ayuda humanitaria y de emergencia, de acuerdo con los valores de solidaridad y responsabilidad que orientan la actuación del país.