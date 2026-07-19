Mohammed bin Rashid: el comercio exterior no petrolero de Emiratos se acerca a los dos billones de dirhams en el primer semestre de 2026, con un crecimiento del 13,1% y exportaciones récord de 452.800 millones

DUBÁI, 19 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, examinó este domingo los resultados del comercio exterior no petrolero del país durante el primer semestre de 2026.

«Hoy hemos examinado los resultados del comercio exterior no petrolero de Emiratos durante el primer semestre de 2026, y son excepcionales desde cualquier punto de vista», afirmó.

«Nuestro comercio exterior no petrolero se ha acercado a los dos billones de dirhams en solo seis meses, con una cifra final de 1,937 billones, lo que representa un crecimiento interanual del 13,1%. Las exportaciones nacionales no petroleras también alcanzaron un nuevo récord histórico de 452.800 millones de dirhams», añadió.

Mohammed bin Rashid subrayó que «estas cifras son mucho más que estadísticas comerciales: demuestran la fortaleza de nuestra economía, la eficacia de nuestras decisiones de desarrollo y la confianza del mundo en Emiratos».

Durante el primer semestre de 2026, el comercio exterior no petrolero de Emiratos alcanzó aproximadamente 1,937 billones de dirhams, un 13,1% más que en el mismo periodo de 2025, un 39,6% por encima del primer semestre de 2024, un 54,5% más que en 2023 y un 78,8% más que en el mismo periodo de 2022. Estas cifras reflejan la sostenida tendencia al alza del comercio emiratí durante los últimos años.

El comercio exterior no petrolero del primer semestre de 2026 duplicó con creces los niveles registrados durante el mismo periodo de 2019 y 2021, lo que pone de relieve la notable aceleración del crecimiento económico del país.

Las exportaciones no petroleras fueron el principal motor del comportamiento comercial de Emiratos durante los seis primeros meses de 2026. Crecieron un 23,9% interanual, hasta alcanzar los 452.800 millones de dirhams, una cifra un 77,3% superior a la del primer semestre de 2024.

La participación de las exportaciones no petroleras en el comercio exterior no petrolero total del país aumentó hasta el 23,4%, frente al 21,3% del mismo periodo de 2025, el 18,4% de 2024 y el 16,9% de 2023. Este avance refleja una transformación cualitativa de la economía nacional hacia un modelo impulsado por la producción, las exportaciones y la generación de valor añadido.

China mantuvo su posición como principal socio comercial de Emiratos, con intercambios no petroleros por valor de 180.700 millones de dirhams, seguida de Suiza, con 138.400 millones, e India, con 107.500 millones. Egipto, Omán y Hong Kong también registraron fuertes tasas de crecimiento entre los principales socios comerciales del país.

El comercio exterior no petrolero con los diez principales socios comerciales de Emiratos creció un 12,6% durante el primer semestre de 2026, mientras que los intercambios con el resto del mundo aumentaron un 13,6%. Estos datos reflejan la amplitud y diversidad de las relaciones comerciales del país y la continua expansión de sus alianzas económicas internacionales.

Los datos del primer semestre de 2026 confirmaron la creciente contribución de los Acuerdos de Asociación Económica Integral al comportamiento comercial. El comercio no petrolero con los países cuyos acuerdos están plenamente en vigor alcanzó los 304.300 millones de dirhams, de los cuales 193.500 millones correspondieron a importaciones.

Las exportaciones no petroleras a los socios de estos acuerdos ascendieron a 66.100 millones de dirhams. Estas representan ya el 21,7% del comercio total de Emiratos con los países cuyos acuerdos están vigentes, frente al 19,1% de 2022, lo que refleja el amplio acceso a los mercados que estos pactos proporcionan a los productos y empresas emiratíes.

El oro se mantuvo como el principal producto del comercio no petrolero de Emiratos, con un valor de 706.200 millones de dirhams durante el primer semestre de 2026 y un crecimiento interanual del 48,8%.

Le siguieron el sector de las telecomunicaciones, con 189.700 millones de dirhams, las joyas de oro, los automóviles y los diamantes. Los diez principales productos concentraron en conjunto alrededor del 67% del comercio total de mercancías no petroleras del país durante los seis primeros meses de 2026.

Estos resultados confirman el sostenido dinamismo económico de Emiratos y su capacidad para alcanzar un crecimiento sólido y diversificado, basado en la apertura comercial y las alianzas internacionales, al tiempo que consolidan su posición entre las economías más competitivas y dinámicas del mundo.