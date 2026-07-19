El comercio exterior no petrolero de Emiratos alcanza resultados históricos en el primer semestre, según Al Zeyoudi

ABU DABI, 19 de julio de 2026 (WAM) — Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que los resultados históricos alcanzados por el comercio exterior no petrolero del país durante el primer semestre de 2026 reflejan el éxito de la visión de los dirigentes emiratíes, centrada en la construcción de una economía diversificada, competitiva y abierta como una de las principales prioridades nacionales.

Según Al Zeyoudi, este enfoque permite a Emiratos transformar los cambios de la economía mundial en oportunidades de crecimiento y prosperidad a largo plazo.

«Nuestro comercio no petrolero alcanzó 1,937 billones de dirhams durante los seis primeros meses del año, lo que supone un nuevo hito histórico para la economía nacional y refleja la posición de Emiratos como centro mundial de comercio, inversión y logística. Pese a los desafíos de la economía global y al impacto de la situación geopolítica en nuestra región, el mundo sigue mostrando confianza en la capacidad de nuestro mercado para mantener un crecimiento sostenible», afirmó en un comunicado difundido tras la publicación de los datos correspondientes al primer semestre.

«El comportamiento de nuestro comercio exterior no solo pone de relieve la fortaleza de nuestras relaciones comerciales, sino también su diversidad y amplitud geográfica. A través del programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral, hemos seguido profundizando los vínculos con socios comerciales clave de todos los continentes, al tiempo que hemos acelerado el crecimiento con mercados nuevos y emergentes. Esto refuerza la resiliencia de la economía emiratí y su capacidad para aprovechar las oportunidades de la economía mundial», añadió.

Al Zeyoudi señaló que estos resultados envían un mensaje claro: Emiratos continúa siendo una de las economías más competitivas, abiertas y atractivas del mundo y una plataforma global que conecta mercados, respaldada por infraestructuras de primer nivel, un entorno legislativo avanzado y una amplia red de alianzas internacionales.

«Lo que distingue estos resultados no es solo el crecimiento del comercio no petrolero, sino también la sostenibilidad de ese crecimiento y la ampliación de su base en múltiples mercados, socios y productos, lo que refuerza la solidez y la resiliencia de la economía nacional y su capacidad para adaptarse a los cambios globales», afirmó.

«Bajo las directrices de nuestros dirigentes y en estrecha colaboración con las autoridades federales y nuestros socios del sector privado, continuaremos ampliando las oportunidades para nuestros exportadores y garantizando el avance de nuestras ambiciones económicas nacionales en las próximas décadas», concluyó.