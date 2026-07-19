Emiratos condena enérgicamente los nuevos ataques hostiles de Irán contra Bahréin, Kuwait y Jordania

ABU DABI, 19 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más firmes los nuevos ataques hostiles perpetrados por Irán contra Bahréin, Kuwait y Jordania mediante misiles y drones.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una violación flagrante de la soberanía de los países hermanos y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos con Bahréin, Kuwait y Jordania, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a proteger su seguridad y estabilidad.