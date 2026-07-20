Abdullah bin Zayed y su homólogo jordano abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 20 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, abordó los últimos acontecimientos regionales y la situación en Oriente Próximo durante una conversación telefónica con Ayman Safadi, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hachemí de Jordania.

Abdullah bin Zayed y Safadi condenaron enérgicamente los ataques hostiles de Irán contra el Reino Hachemí de Jordania, el Reino de Bahréin y el Estado de Kuwait mediante misiles y drones.

El ministro emiratí reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Jordania, Bahréin y Kuwait, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a proteger su seguridad y estabilidad.

Ambas partes analizaron también las vías para reforzar los esfuerzos regionales e internacionales dirigidos a poner fin a la escalada en la región y garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional, de manera que contribuya a lograr una seguridad y una estabilidad duraderas.