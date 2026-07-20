NAGPUR (INDIA), 20 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos, representado por el Ministerio de Energía e Infraestructuras, participó en la tercera reunión de ministros de Transporte de los BRICS, celebrada en Nagpur, India.

El encuentro reunió a ministros de Transporte y altos cargos de los Estados miembros del grupo en el marco de la presidencia india de los BRICS en 2026, bajo el lema «Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad». La delegación emiratí estuvo encabezada por el jeque Nasser Al Qasimi, subsecretario adjunto del Sector de Regulación de Infraestructuras y Transporte del ministerio.

Durante la reunión, la delegación de Emiratos participó en debates sobre varias prioridades estratégicas destinadas a impulsar sistemas de transporte sostenibles. Entre los principales asuntos abordados figuraron el fomento de la innovación, la aceleración de la descarbonización del sector, la promoción de soluciones inteligentes de movilidad urbana, la mejora de la eficiencia de las cadenas de suministro y los servicios logísticos y la ampliación de la cooperación científica y técnica entre los Estados miembros de los BRICS.

Los ministros de Transporte de los BRICS aprobaron la declaración conjunta de la reunión, que establece una hoja de ruta para reforzar la cooperación entre los países miembros en este ámbito.

El documento identifica varias prioridades estratégicas, entre ellas el desarrollo de infraestructuras de transporte sostenibles, la aplicación de los principios de la economía circular en el sector, la promoción del combustible sostenible de aviación, la reducción de las emisiones de carbono, el desarrollo de centros integrados de transporte urbano, la mejora de la eficiencia de las cadenas de suministro y la logística y la creación de una Red de Investigación Ferroviaria de los BRICS.

La participación de Emiratos refleja su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación internacional y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en transporte e infraestructuras. También refuerza los esfuerzos del país para desarrollar un ecosistema de transporte integrado, sostenible y preparado para el futuro que respalde sus prioridades nacionales de desarrollo y sus objetivos estratégicos a largo plazo.