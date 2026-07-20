Emiratos envía 70 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras dos terremotos

CARACAS, 20 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos envió 70 toneladas de ayuda humanitaria y suministros de emergencia a Venezuela tras los dos recientes terremotos registrados en el país, como parte de su respuesta inmediata al desastre.

El cargamento, entregado a través de la Agencia de Ayuda de Emiratos en coordinación con la Embajada emiratí en Caracas, incluye suministros médicos, tiendas de campaña y materiales para refugios destinados a atender las necesidades humanitarias más urgentes y apoyar las labores de respuesta de las autoridades venezolanas.

La ayuda fue recibida por altos cargos de Emiratos y Venezuela, entre ellos Andrea Corao Faria, viceministra venezolana para Asia, Oriente Próximo y Oceanía, e Inder Romero, viceministro de Desarrollo Industrial y Comercio del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.

Tareq Ahmed Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, afirmó que la asistencia refleja el compromiso histórico del país de responder con rapidez a las crisis humanitarias.

Señaló que los suministros contribuirán a atender las necesidades urgentes de alojamiento y asistencia sanitaria mediante la entrega de materiales para acoger a las personas desplazadas y de productos médicos para tratar a los heridos. La ayuda apoyará también las labores iniciales de recuperación y contribuirá a aliviar el sufrimiento de los afectados.

Alexandra Josefina Hernández, viceministra de Salud de Venezuela, afirmó que Emiratos fue el primer país en proporcionar los suministros médicos y medicamentos específicos solicitados por el ministerio.

Hernández elogió la rapidez de la respuesta emiratí y su apoyo al sector sanitario del país, y añadió que podría ser necesaria más ayuda internacional a medida que evolucione la situación.

La Agencia de Ayuda de Emiratos informó de que sus equipos continúan realizando visitas sobre el terreno a las zonas más afectadas del Estado de La Guaira para evaluar los daños y las necesidades humanitarias.

Los equipos llevan a cabo también inspecciones periódicas de los lugares donde se instalan las tiendas de campaña y de los almacenes médicos de Caracas, con el fin de supervisar la distribución de la ayuda y garantizar que se entregue de acuerdo con las normas humanitarias internacionales.