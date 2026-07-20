Isaac del Toro, del UAE Team Emirates-XRG, se enfunda el maillot blanco en el Tour de Francia

PARÍS, 20 de julio de 2026 (WAM) — Isaac del Toro ascendió hasta la tercera posición de la clasificación general del Tour de Francia tras la 15ª etapa y pasó a liderar la clasificación de los jóvenes para el UAE Team Emirates-XRG.

El mexicano superó a Paul Seixas, del Decathlon CMA CGM, en la lucha por el último puesto del podio y llegará a la última jornada de descanso de la carrera con el maillot blanco.

La etapa del domingo fue una exhibición de trabajo en equipo por parte del UAE Team Emirates-XRG. Del Toro contó en la subida final hasta la meta con el apoyo de su compañero y líder de la carrera, Tadej Pogačar.

En el regreso al Plateau de Solaison, escenario de la reciente victoria de etapa de Del Toro y de su triunfo final en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el equipo emiratí puso en marcha un plan para impulsar al mexicano en la clasificación general y someter a presión a sus rivales por el maillot blanco.

Antes de que esto ocurriera, sin embargo, el Tour de Francia sufrió un duro revés con el abandono de Jonas Vingegaard, del Visma-Lease a Bike. El doble ganador de la carrera sufrió una caída en una curva a la derecha y se vio obligado a retirarse. Tras la llegada, Pogačar, su rival durante años y ahora amigo, expresó su apoyo al danés.

«Es realmente muy triste ver que Jonas está fuera de la carrera. Desde 2021 hemos luchado por las victorias. Puede que al principio no tuviéramos la mejor relación, pero en los dos últimos años nos hemos convertido en buenos rivales, con respeto como competidores. Creo que también nos hemos hecho amigos y el Tour no será lo mismo sin él», afirmó Pogačar.

En lo deportivo, el UAE Team Emirates-XRG se encontraba en una posición favorable desde la formación de la escapada, en la que Adam Yates se situó por delante para la formación emiratí.

El escalador británico siguió el ritmo de corredores en buena forma como Tom Pidcock, del Pinarello Q36.5 Pro Cycling, y Quinn Simmons, del Lidl-Trek, mientras el grupo de cabeza llegó a disponer de una ventaja cercana a los tres minutos.

Durante un tiempo pareció que el Visma-Lease a Bike prepararía un duelo entre los favoritos de la clasificación general, pero sus expectativas se desvanecieron con el abandono de Vingegaard.

En su lugar, el Bahrain Victorious y el Red Bull-BORA-hansgrohe asumieron el control del ritmo en cabeza del pelotón. La escapada llegó a las rampas de la subida final al Plateau de Solaison, de 11,3 kilómetros al 9%, con menos de dos minutos de ventaja.

El UAE Team Emirates-XRG dejó claras sus intenciones a ocho kilómetros de la meta, cuando Pogačar, con el maillot amarillo, se situó al frente del pelotón.

El líder de la carrera impuso de inmediato un ritmo muy exigente y quedó claro que el esloveno estaba trabajando para su joven compañero Del Toro, en una destacada muestra de generosidad.