Emiratos ha cerrado 37 acuerdos de asociación económica integral y negocia con otros 20 países, según Al Zeyoudi

ABU DABI, 20 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha firmado hasta la fecha 37 acuerdos de asociación económica integral, de los cuales 18 ya han entrado en vigor, según confirmó Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior.

El país mantiene además negociaciones con alrededor de otros 20 Estados, al tiempo que aplica planes para desarrollar las infraestructuras logísticas y los corredores comerciales, reforzar la resiliencia de su comercio exterior y consolidar su posición como centro mundial de intercambio.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), Al Zeyoudi señaló que se espera que varios acuerdos adicionales entren en vigor durante los próximos dos o tres meses, entre ellos algunos suscritos con países del bloque euroasiático.

Añadió que también se trabaja con el Gobierno de Filipinas para completar los procedimientos necesarios y lograr que el acuerdo entre Emiratos y el país asiático entre en vigor antes de finales de año.

El ministro prevé asimismo concluir antes de que termine 2026 las negociaciones con entre cinco y siete países más, y señaló que las conversaciones con Canadá están cerca de finalizar.

Al Zeyoudi afirmó también que Emiratos ha alcanzado la fase final de las negociaciones con Ruanda, Ghana y Zambia, mientras que las conversaciones con Bangladés y Perú avanzan satisfactoriamente.

Añadió que ha concluido la séptima ronda de negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea, aunque reconoció que el proceso avanza a un ritmo más lento de lo esperado en comparación con las conversaciones bilaterales que Emiratos mantiene con otros países.

El ministro subrayó que el sector logístico emiratí ha demostrado una eficiencia excepcional durante los recientes desafíos geopolíticos, gracias a la integración de los aeropuertos, los puertos marítimos y la red de transporte por carretera, así como al papel de las grandes empresas nacionales dedicadas a la gestión portuaria, los servicios logísticos y el despacho de aduanas.

Estos factores han permitido al país absorber el considerable aumento del tráfico de contenedores, mejorar la fluidez del comercio e introducir modificaciones flexibles en los procedimientos para facilitar el desplazamiento de camiones por Emiratos, añadió.

Al Zeyoudi indicó que DP World ha anunciado proyectos para reforzar la conexión rápida con los puertos de la costa oriental del país, además de ampliar su capacidad de transporte por carretera mediante el aumento de su flota de camiones.

Por su parte, AD Ports Group ha anunciado un incremento de la capacidad del corredor de transporte que conecta Basora con Turquía y Siria. El proyecto, puesto en marcha el año pasado, continúa registrando avances tangibles.

El ministro señaló que los acontecimientos recientes han puesto de relieve la importancia de estos proyectos para ofrecer corredores comerciales alternativos a las rutas que puedan verse afectadas por la situación geopolítica.

También se espera que estas infraestructuras respalden el aumento previsto de los intercambios comerciales con Siria y Turquía durante el próximo periodo.

Al Zeyoudi añadió que los planes de desarrollo de Emiratos incluyen asimismo la ampliación de las infraestructuras portuarias, la modernización de la red de transporte por carretera y el avance del proyecto ferroviario Etihad Rail.

Estas iniciativas mejorarán el transporte de mercancías desde las regiones orientales hasta los principales puertos del país, aumentarán la capacidad logística general de Emiratos y contribuirán a resolver los actuales cuellos de botella.