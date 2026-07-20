Shakhboot bin Nahyan recibe al ministro de Exteriores de Sudán del Sur

ABU DABI, 20 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, recibió a James Pitia Morgan, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Sudán del Sur, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dabi.

Durante la reunión, ambas partes abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Sudán del Sur y examinaron las vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos, en particular las asociaciones económicas y comerciales, la inversión y el desarrollo sostenible.

También analizaron asuntos regionales e internacionales de interés común y subrayaron la importancia de intensificar la cooperación en apoyo a la seguridad, la paz y la estabilidad en África y en el conjunto de la región.

Ambas partes elogiaron los estrechos vínculos entre Emiratos y Sudán del Sur y reafirmaron su compromiso compartido de seguir impulsando las relaciones bilaterales en beneficio de los intereses comunes de ambos países y sus pueblos.