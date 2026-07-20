Abdullah bin Zayed felicita al ministro de Exteriores de Venezuela y aborda por teléfono el fortalecimiento de las relaciones bilaterales

ABU DABI, 20 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, felicitó a Felix Plasencia por su nombramiento como ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Durante una conversación telefónica, ambas partes abordaron las relaciones de amistad, la cooperación y el trabajo conjunto entre los dos países, así como las oportunidades para desarrollarlos en distintos ámbitos de manera que sirvan a sus intereses comunes.

Abdullah bin Zayed deseó éxito a Plasencia en sus nuevas funciones y expresó su voluntad de trabajar estrechamente con él para reforzar la cooperación en apoyo a los planes de desarrollo de ambos países y a la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

También analizaron los últimos acontecimientos regionales e intercambiaron opiniones sobre varios asuntos de interés común.