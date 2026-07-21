Emiratos expresa su solidaridad con India y transmite sus condolencias por las víctimas de las inundaciones

ABU DABI, 21 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con India por las víctimas de las inundaciones y los corrimientos de tierra causados por las intensas lluvias, que dejaron decenas de muertos y heridos, además de importantes daños materiales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió sus sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de India por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.