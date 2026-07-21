Los dirigentes de Emiratos felicitan al rey de Bélgica por el Día Nacional

ABU DABI, 21 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al rey Felipe de Bélgica con motivo del Día Nacional de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al rey de Bélgica y al primer ministro del país, Bart De Wever.