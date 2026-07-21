DP World se une a varios socios para enviar ayuda a la Venezuela afectada por los terremotos

BOCA CHICA, 21 de julio de 2026 (WAM) — DP World, a través de Air Cargo Hub Punta Cana, se alió con UniWorld Air Cargo, Grupo Velutini y Athiopica para enviar más de 27 toneladas de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

La iniciativa conjunta demuestra cómo unas capacidades logísticas integradas pueden contribuir a una respuesta rápida ante emergencias y forma parte del compromiso más amplio de DP World de apoyar al pueblo venezolano en momentos de necesidad.

Las cuatro organizaciones coordinaron dos vuelos humanitarios que transportaron suministros esenciales desde Punta Cana hasta Caracas. La carga incluía equipos médicos, medicamentos, productos para el cuidado infantil, bebidas de rehidratación, alimentos en conserva, material de rescate y otros artículos considerados prioritarios tras el desastre.

Air Cargo Hub Punta Cana, una plataforma logística conjunta desarrollada por DP World y Grupo Puntacana, coordinó la operación y proporcionó la gestión logística, el procesamiento de la carga y el apoyo operativo necesarios para facilitar el traslado eficiente de los suministros.

Grupo Velutini, en coordinación con Athiopica, se encargó de recoger, clasificar y consolidar los bienes donados, mientras que UniWorld Air Cargo proporcionó la capacidad aérea necesaria para transportar los cargamentos a Venezuela.

Manuel Martínez, consejero delegado de las operaciones de DP World en República Dominicana, afirmó: «En DP World creemos que la logística va más allá del transporte de mercancías: se trata de conectar a las personas y apoyar a las comunidades, especialmente cuando más lo necesitan. Gracias al trabajo conjunto con nuestros socios, pudimos aprovechar nuestras infraestructuras y nuestra experiencia operativa para entregar suministros humanitarios esenciales de forma rápida y eficiente a los afectados por este desastre».

«Esta iniciativa refleja la fuerza de la colaboración entre distintos sectores empresariales. Agradecemos a UniWorld Air Cargo, Grupo Velutini y Athiopica que se hayan unido a nosotros para hacer posible esta operación humanitaria y demostrar lo que puede lograrse cuando las organizaciones trabajan juntas con un propósito común», añadió.

Luis Emilio Velutini, consejero delegado de Grupo Velutini, explicó que la compañía habilitó BlueMall como centro de recogida y participó en todas las etapas de la operación, desde la recepción y clasificación de las donaciones hasta su reembalaje y preparación para el envío, con el apoyo de voluntarios y de Athiopica.

Por su parte, Romen González, consejero delegado de UniWorld Air Cargo, afirmó que la empresa mantiene su compromiso de utilizar sus capacidades operativas para ayudar a las comunidades en situaciones de emergencia y apoyar la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela.