La Autoridad de Carreras de Emiratos registra 1.099 caballos, un 31% más

DUBÁI, 21 de julio de 2026 (WAM) — La Autoridad de Carreras de Emiratos informó de que durante la temporada 2025-2026 se registraron 1.099 caballos, un 31% más que los 836 de la campaña anterior.

El organismo señaló que este aumento refleja el éxito de las competiciones y la elevada participación tanto de Emiratos como del extranjero.

El número de caballos de dos años participantes creció un 68% respecto a la temporada 2024-2025, mientras que la dotación total de premios aumentó un 2,69%.

La temporada reunió también a 167 entrenadores y 117 jinetes, mientras que el número de propietarios y miembros activos de sindicatos hípicos aumentó un 12,8%, hasta alcanzar los 967.

Rashid Al Baloushi, miembro del Comité de Supervisión de la Autoridad, afirmó que este crecimiento fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos de los equipos del organismo, la adopción de buenas prácticas y la estrecha cooperación de los hipódromos de todo el país.

Añadió que la Autoridad mantiene su compromiso de adoptar nuevas medidas para aumentar la participación en la próxima temporada, agilizar los procedimientos y mejorar los servicios para propietarios, jinetes y entrenadores, con el fin de reforzar la posición de Emiratos en los deportes ecuestres y las carreras de caballos.

Al Baloushi destacó también los esfuerzos para impulsar las carreras de prueba en los distintos hipódromos del país. Un total de 971 caballos participaron en 26 pruebas durante la temporada, con una amplia implicación de los propietarios interesados en evaluar el estado de preparación de sus ejemplares.