El embajador de Emiratos presenta sus cartas credenciales al presidente de Singapur

ABU DABI, 21 de julio de 2026 (WAM) — Abdulnasser Alshaali presentó sus cartas credenciales como embajador de Emiratos Árabes Unidos ante Singapur al presidente del país, Tharman Shanmugaratnam, durante una recepción celebrada en el Istana, la residencia oficial del jefe del Estado.

Alshaali transmitió a Shanmugaratnam los saludos del presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus deseos de mayor progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Singapur.

Por su parte, Shanmugaratnam trasladó sus saludos al presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a Mohammed bin Rashid Al Maktoum y a Mansour bin Zayed Al Nahyan, así como sus deseos de mayor progreso y prosperidad para los dirigentes, el Gobierno y el pueblo de Emiratos.

El presidente de Singapur dio la bienvenida a Alshaali, le deseó éxito en el desempeño de sus funciones y subrayó el compromiso de su país de seguir reforzando las relaciones bilaterales en distintos sectores. También reafirmó la disposición de Singapur a prestar todo el apoyo posible para facilitar su misión.

Alshaali expresó su orgullo por representar a Emiratos en Singapur y reiteró su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, en apoyo de la amistad entre ambos países y sus pueblos.

Durante la reunión, ambas partes examinaron las relaciones bilaterales y exploraron vías para ampliar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Singapur en áreas de interés común.