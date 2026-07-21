Mubadala y Embraer firman un acuerdo para reforzar la posición de Emiratos en la industria aeroespacial mundial

FARNBOROUGH, 21 de julio de 2026 (WAM) — Mubadala Investment Company, el fondo soberano de Abu Dabi, y Embraer, compañía aeroespacial brasileña de alcance mundial, firmaron este martes un acuerdo marco estratégico durante el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, que abre la vía a una colaboración a largo plazo en suministro, mantenimiento, reparación y revisión, desarrollo de capital humano e investigación y desarrollo.

El acuerdo fue firmado por Amer Siddiqui, director ejecutivo de la Plataforma de Inversiones en Emiratos de Mubadala, en representación de la compañía, y Dimas Douglas Tomelin, director de Estrategia e Innovación de Embraer, en nombre del fabricante brasileño.

La alianza se apoya en el ecosistema aeroespacial integrado de Emiratos, que abarca aeroestructuras, materiales avanzados, servicios de mantenimiento, reparación y revisión y servicios de aviación. En un momento en el que los principales fabricantes de aeronaves reducen su base de proveedores y optan por un número menor de socios de mayor tamaño capaces de operar en toda la cadena de valor, el acuerdo busca aprovechar esa capacidad integrada.

El desarrollo de la fuerza laboral constituye uno de los pilares centrales del pacto. Embraer y Mubadala definirán conjuntamente mecanismos para formar profesionales y diseñar programas centrados en el avance de las capacidades de ingeniería y aeroespaciales en Emiratos, incluidos formación práctica, transferencia de conocimientos y periodos de trabajo en instalaciones de Embraer para talento emiratí.

Ambas organizaciones planificarán también conjuntamente la investigación y el desarrollo de tecnologías de aeroestructuras de nueva generación, entre ellas materiales compuestos, fabricación aditiva y aleaciones resistentes a altas temperaturas, con la aspiración de crear un centro conjunto de innovación que acelere el desarrollo de prototipos y facilite la industrialización de nuevas tecnologías.

Bakheet Al Katheeri, consejero delegado de la Plataforma de Inversiones en Emiratos de Mubadala, afirmó: «Durante dos décadas, la plataforma ha respaldado las capacidades que el país necesita desarrollar y controlar para asegurar su futuro, de acuerdo con la visión de nuestros dirigentes de construir una economía basada en la resiliencia y la competitividad mundial. La industria aeroespacial siempre ha formado parte de esa convicción. Este acuerdo con Embraer es una prolongación natural de esa estrategia».

«Conecta la capacidad que hemos desarrollado en nuestras empresas aeroespaciales con uno de los grandes fabricantes del sector y refleja un principio más amplio que guía todo lo que hacemos: invertir pronto, desarrollar capacidades locales y anticiparnos a las necesidades», añadió.

Francisco Gomes Neto, presidente y consejero delegado de Embraer, señaló: «Emiratos es un socio estratégico para Embraer y creemos que esta colaboración ofrece importantes oportunidades para avanzar en las capacidades industriales y tecnológicas del país y aumentar la presencia de Embraer tanto en Emiratos como en Oriente Próximo de cara a futuras oportunidades comerciales para nuestra cartera».

«Al combinar nuestra experiencia con la visión de Emiratos en materia de innovación y crecimiento, esperamos construir durante los próximos años una alianza sólida y beneficiosa para ambas partes», agregó.

En el centro de la colaboración se encuentran dos de las principales empresas aeroespaciales de Emiratos. Para Sanad, especialista de Abu Dabi en mantenimiento, reparación y revisión que presta servicio a más de 40 aerolíneas internacionales, el acuerdo abre la posibilidad de ofrecer estos servicios y de expandirse en los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo y de Asia Meridional, Oriente Próximo y el norte de África a medida que aumente la demanda.

Para Strata Manufacturing, fabricante de aeroestructuras con sede en Al Ain cuyos componentes se utilizan en aeronaves de los principales fabricantes mundiales, el pacto establece una vía para convertirse en proveedor de primer nivel de las plataformas de Embraer y participar en sus programas de aeronaves en los ámbitos de aeroestructuras, materiales avanzados y componentes.

El 68% de la plantilla de Strata es emiratí y la alianza está concebida para seguir profundizando estas capacidades nacionales.

El acuerdo refuerza la posición de Abu Dabi como centro mundial de industrias avanzadas y respalda la Estrategia Industrial del emirato.