Etihad Airways y Abra Group establecen una alianza estratégica para reforzar la conexión entre América Latina, Oriente Próximo y otros mercados clave

FARNBOROUGH (REINO UNIDO), 21 de julio de 2026 (WAM) — Etihad Airways y Abra Group firmaron un memorando de entendimiento para establecer una alianza estratégica destinada a reforzar la conectividad entre América Latina, Oriente Próximo y Asia mediante la combinación de las redes de Etihad y de las aerolíneas de Abra: Avianca, GOL y Wamos Air.

El acuerdo responde a la estrategia de Abra de aprovechar las capacidades complementarias de su cartera de aerolíneas para generar nuevas oportunidades de crecimiento, ampliar la conectividad para los pasajeros y desarrollar alianzas comerciales innovadoras con destacadas compañías internacionales.

También se enmarca en la estrategia de Etihad de mejorar las conexiones de Abu Dabi mediante la cooperación con aerolíneas líderes en mercados complementarios.

A través de esta colaboración, Abra y Etihad estudiarán oportunidades en el desarrollo de redes, los programas de fidelización, los acuerdos de arrendamiento de aeronaves, los servicios ACMI —que incluyen avión, tripulación, mantenimiento y seguro— y otros ámbitos de cooperación comercial.

La alianza contempla una mayor colaboración entre Etihad, Avianca y GOL mediante ventajas recíprocas en sus programas de fidelización, cooperación comercial y acuerdos de código compartido, con la previsión de poner en marcha estas iniciativas en 2026.

Uno de los principales objetivos es crear un nuevo puente que abra más opciones para los viajeros de Abra a través de la red de Etihad en Oriente Próximo, Asia, el subcontinente indio y Australia, al tiempo que facilita a los clientes de Etihad el acceso a un mayor número de destinos en América Latina.

Más allá de la conectividad de pasajeros, la colaboración pone de relieve el papel estratégico de la plataforma multimarca de Abra para ofrecer beneficios concretos a los viajeros.

GOL y Etihad prevén evaluar el posible arrendamiento sin tripulación de un Airbus A330-900, con una fecha estimada de inicio en noviembre de 2026. Por su parte, se espera que Wamos Air apoye los planes de expansión de Etihad mediante el despliegue de hasta tres aeronaves a partir de marzo de 2027.

Estas iniciativas muestran cómo Abra puede aprovechar las capacidades complementarias de sus distintas operaciones para apoyar el crecimiento de sus socios y generar valor adicional para los clientes y las partes interesadas del grupo.

Adrian Neuhauser, consejero delegado de Abra Group, afirmó: «Esta alianza refleja la estrategia de Abra de aprovechar las capacidades complementarias de Avianca, GOL y Wamos Air para ampliar la conectividad y generar nuevas oportunidades comerciales».

«Junto con Etihad, estamos construyendo un nuevo puente entre América Latina y Oriente Próximo, al tiempo que exploramos fórmulas innovadoras para integrar nuestras marcas y operaciones en el desarrollo de redes, la fidelización y la cooperación en materia de flota. Es un honor para los equipos de Avianca trabajar junto a Etihad. Desde Sudamérica hasta Emiratos Árabes Unidos, este esfuerzo conjunto refleja nuestro compromiso compartido con un servicio de excelencia y con ofrecer a nuestros clientes lo mejor de ambos mundos. Se trata de un paso importante para avanzar en la visión de Abra de una aviación más conectada y competitiva», añadió.

Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways, señaló: «América Latina es un mercado cada vez más importante para Etihad, y esta alianza crea una plataforma sólida para conectar a un mayor número de viajeros con Abu Dabi y con destinos de nuestra creciente red mundial».

«La alianza reúne a dos grupos de aerolíneas complementarios para crear conexiones más sólidas entre nuestras regiones. Juntos estamos reforzando los vínculos entre América Latina, Abu Dabi y los destinos de nuestra red global, ampliando las oportunidades para nuestros pasajeros y apoyando al mismo tiempo el crecimiento continuado de Abu Dabi como destino y centro de conexiones», agregó.

Las partes continuarán trabajando para alcanzar acuerdos definitivos que regulen las iniciativas propuestas, sujetas a las autorizaciones regulatorias, los acuerdos comerciales y las evaluaciones de viabilidad operativa.