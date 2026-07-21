Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores de Egipto abordan los últimos acontecimientos regionales

ABU DABI, 21 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió a Badr Abdelatty, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Emigración de Egipto.

Durante la reunión, celebrada en Abu Dabi, ambas partes analizaron la evolución de la situación en Oriente Próximo y las vías para reforzar los esfuerzos regionales e internacionales destinados a poner fin a la escalada y garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional.

Los dos ministros abordaron también la importancia de trabajar para lograr una seguridad y una estabilidad duraderas en toda la región, en consonancia con las aspiraciones de sus pueblos de desarrollo y prosperidad.

Abdullah bin Zayed y Badr Abdelatty examinaron asimismo los sólidos vínculos fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Egipto, así como las vías para seguir reforzando la cooperación bilateral en apoyo de los intereses comunes y los objetivos de desarrollo de ambos países.

Durante el encuentro, Abdullah bin Zayed reafirmó la profundidad de las relaciones fraternales entre las dos naciones y destacó el crecimiento y la expansión continuos de la cooperación bilateral en distintos sectores.