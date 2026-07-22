ABU DABI, 22 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más firmes las declaraciones formuladas por el grupo hutí contra Arabia Saudí, incluidas las amenazas de imponer un bloqueo marítimo al país.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores instó a la comunidad internacional a garantizar la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en particular la 2216, relativa a Yemen, y la 2722, sobre los derechos y la libertad de navegación en el mar Rojo.

El Ministerio reiteró que la libertad de navegación en las vías marítimas internacionales es un derecho garantizado por el derecho internacional y por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Asimismo, reafirmó la plena solidaridad de Emiratos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a proteger su seguridad y estabilidad.