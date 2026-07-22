El Registro Nacional de Aeronaves de Emiratos supera por primera vez los 1.000 aparatos, según la GCAA

ABU DABI, 22 de julio de 2026 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (GCAA, por sus siglas en inglés) anunció la inscripción de la aeronave número 1.001 en el Registro Nacional de Aeronaves, que supera por primera vez el millar de aparatos registrados.

Las flotas de las aerolíneas nacionales de Emiratos están integradas por 554 aeronaves, lo que representa más del 55% del total inscrito en el registro. La cifra refleja la fortaleza del sector del transporte aéreo del país y el papel fundamental de sus compañías en la conexión de Emiratos con mercados de todo el mundo.

Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la GCAA, afirmó: «Superar el hito de las 1.000 aeronaves registradas constituye un logro significativo para Emiratos y refleja el crecimiento continuado de nuestro sector de la aviación civil, así como la confianza que aerolíneas, propietarios y operadores de todo el mundo depositan en el marco regulatorio del país».

«También demuestra el éxito de la visión a largo plazo de Emiratos para crear un entorno favorable al crecimiento sostenible, la innovación y la competitividad mundial», añadió.

Al Suwaidi señaló que el Registro Nacional de Aeronaves ha evolucionado en paralelo al notable desarrollo del sector de la aviación civil emiratí. Bajo las directrices de los dirigentes del país, la GCAA continúa reforzando la posición de Emiratos en la aviación mundial mediante la inversión constante en marcos legislativos y regulatorios y el desarrollo de servicios inteligentes adaptados al rápido crecimiento del sector y a sus futuras necesidades.

Aqeel Al Zarooni, director general adjunto de Asuntos de Seguridad Aérea de la GCAA, afirmó: «Este hito refleja la madurez, la eficiencia y la credibilidad internacional del sistema de registro de aeronaves de Emiratos. El sistema funciona plenamente de acuerdo con las normas internacionales y ofrece servicios ágiles, transparentes y fiables que responden a las necesidades cambiantes de propietarios y operadores».

«La GCAA continúa mejorando sus servicios de registro mediante la transformación digital inteligente, la actualización permanente de la regulación y una supervisión basada en los riesgos. Estos esfuerzos garantizan que el Registro Nacional de Aeronaves se mantenga a la altura del crecimiento sostenido del sector, al tiempo que preserva los máximos niveles de seguridad aérea, excelencia operativa y cumplimiento normativo», agregó.

Este crecimiento se produce mientras la GCAA continúa mejorando el entorno regulatorio del sector de la aviación mediante la actualización de la legislación, la simplificación de los procedimientos y la ampliación de los servicios digitales, además de aplicar el Programa Gobierno para las Empresas, el Programa Burocracia Cero y otras iniciativas estratégicas.