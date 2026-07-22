FARNBOROUGH, Inglaterra, 22 de julio de 2026 (WAM) — Strata Manufacturing, empresa participada al 100% por Mubadala Investment Company, y Embraer, uno de los principales fabricantes aeroespaciales del mundo, con sede en Brasil, firmaron un acuerdo para reforzar su colaboración en la fabricación aeroespacial avanzada durante el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough de 2026.

El acuerdo establece un marco para evaluar el posible suministro por parte de Strata de aeroestructuras avanzadas de materiales compuestos destinadas a los programas de aviación comercial de Embraer.

En virtud del pacto, ambas compañías colaborarán en la evaluación de paquetes de trabajo para la familia de aviones Embraer E2, mediante una hoja de ruta estructurada que incluirá hitos técnicos, comerciales y contractuales.

Además del programa E2, el acuerdo recoge la intención de ambas partes de estudiar oportunidades de cooperación en otras plataformas de aeronaves de Embraer.

El pacto refuerza la expansión de Strata en la industria aeroespacial mundial y refleja su estrategia de consolidar alianzas a largo plazo con los principales fabricantes de aeronaves. También respalda la visión de la compañía de posicionar a Emiratos Árabes Unidos como un centro mundial competitivo de fabricación aeroespacial avanzada, al tiempo que contribuye a la resiliencia y diversificación de las cadenas internacionales de suministro del sector.

Sara Abdulla AlMemari, consejera delegada en funciones de Strata, afirmó: «Este acuerdo con Embraer representa un paso importante en la ampliación de las alianzas internacionales de Strata con los principales fabricantes de aeronaves. Refleja la confianza depositada en nuestras capacidades avanzadas de fabricación con materiales compuestos y en nuestra capacidad para producir aeroestructuras de categoría mundial que cumplen los más altos estándares de calidad, precisión y fiabilidad».

Roberto Chaves, vicepresidente ejecutivo de Compras Globales y Cadena de Suministro de Embraer, señaló: «Strata ha consolidado una sólida reputación como fabricante aeroespacial de confianza, con experiencia avanzada en materiales compuestos y un compromiso demostrado con la excelencia operativa. Con este acuerdo damos un paso importante para evaluar nuevas oportunidades que refuercen nuestra cadena mundial de suministro y respalden el éxito continuado de nuestros programas de aviación comercial».

La firma del acuerdo durante el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough de 2026 pone de relieve la importancia estratégica de las alianzas internacionales para impulsar la innovación, reforzar las capacidades industriales y apoyar el crecimiento a largo plazo del sector aeroespacial mundial.