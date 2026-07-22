El gobernante de Ras al Jaima recibe al embajador de Austria

RAS AL JAIMA, 22 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, recibió a Etienne Berchtold, embajador de Austria en Emiratos Árabes Unidos, con motivo de una visita de despedida por el final de su mandato.

Durante la reunión, Saud bin Saqr destacó la solidez de las relaciones bilaterales entre Emiratos y Austria y reafirmó el compromiso compartido de ambos países de seguir profundizando la cooperación en beneficio de sus intereses comunes y de la prosperidad de sus pueblos.

El gobernante de Ras al Jaima elogió los esfuerzos del embajador para reforzar la cooperación entre ambos países en distintos ámbitos y le deseó éxito en sus futuras responsabilidades.

Por su parte, Berchtold agradeció al gobernante de Ras al Jaima la cálida acogida y la generosa hospitalidad, y destacó la posición regional e internacional de Emiratos, así como el apoyo recibido durante su mandato.