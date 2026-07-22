Ammar bin Humaid recibe al embajador de China en Emiratos y aborda vías para reforzar la cooperación

AJMÁN, 22 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajmán y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, recibió en la Corte del Emir a Zeng Jixin, embajador de la República Popular China en Emiratos Árabes Unidos, con motivo del inicio de sus funciones en el país.

Ammar bin Humaid dio la bienvenida al diplomático y le deseó éxito en su nueva misión, que contribuirá a seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países en distintos ámbitos.

Durante la reunión, el príncipe heredero y el embajador abordaron las vías para ampliar la cooperación entre Emiratos y China de manera que beneficie a los pueblos de ambos países.

Zeng Jixin expresó su agradecimiento al príncipe heredero de Ajmán por la cálida acogida y la hospitalidad, y elogió el desarrollo y el progreso del emirato, así como las oportunidades que ofrece para el crecimiento empresarial en diversos sectores.

A la reunión asistieron varios jeques y altos cargos.