FUJAIRAH, 22 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fujairah, presenció la firma de un acuerdo entre DP World y la Autoridad Portuaria de Fujairah para desarrollar dos puertos multipropósito de contenedores.

Al acto asistieron Essa Kazim, presidente del consejo de administración de DP World, y Mousa Murad, director del Puerto de Fujairah.

En virtud del acuerdo de concesión, con una vigencia de 50 años, las dos instalaciones serán la terminal de contenedores de Al Rugaylat y el puerto de Dibba Al Fujairah.

El jeque Mohammed afirmó que el acuerdo preliminar entre la Autoridad Portuaria de Fujairah y DP World constituye un paso estratégico que refleja la visión del jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fujairah, de consolidar la posición del emirato como centro marítimo y logístico mundial.

Señaló que el proyecto supondrá una importante incorporación a las infraestructuras económicas de Fujairah, reforzará su capacidad para atraer inversiones de calidad, mejorará la eficiencia de las cadenas de suministro y creará nuevas oportunidades de empleo.

El proyecto también respaldará los objetivos de desarrollo sostenible, aumentará la competitividad de Emiratos Árabes Unidos como uno de los principales centros del comercio mundial y estará en consonancia con sus aspiraciones de futuro.

Al Rugaylat estará diseñada para gestionar hasta 2,5 millones de TEU —unidad equivalente a un contenedor de 20 pies— al año, además de 1,7 millones de toneladas de carga general y 190.000 unidades equivalentes de automóviles. Dibba añadirá una capacidad anual de hasta 3,6 millones de toneladas de carga general.

Las nuevas terminales se apoyan en el creciente papel de Fujairah como centro marítimo mundial. Situado en el golfo de Omán, el emirato aspira a convertirse en un importante centro de servicios marítimos, mientras que el desarrollo de los puertos y la zona logística atraerá nuevas inversiones, generará empleo y creará oportunidades económicas a largo plazo.

Una vez en funcionamiento, el proyecto elevará la capacidad total de DP World para gestionar contenedores en Emiratos de 19,4 millones de TEU a casi 22 millones, al tiempo que ampliará de forma significativa su capacidad para carga general y transporte rodado.

Las nuevas terminales estarán conectadas con Jebel Ali a través de la red logística terrestre de DP World y se integrarán con la Zona Franca de Jebel Ali (Jafza). De este modo, ampliarán la cadena de suministro integral de la compañía en Emiratos y permitirán a los clientes trasladar mercancías con mayor eficiencia entre puertos, centros logísticos y mercados finales.

El desarrollo se ejecutará por fases y se prevé que las obras duren entre 24 y 30 meses desde su inicio.

El jeque Saleh bin Mohamed Al Sharqi, presidente de la Autoridad Portuaria de Fujairah, afirmó: «La alianza con DP World representa un hito importante en el desarrollo continuado de Fujairah como una de las principales puertas marítimas de la región. Las terminales de Al Rugaylat y Dibba aportarán al emirato una capacidad operativa de categoría mundial, más volumen e inversiones nuevas. Esperamos trabajar con DP World para ejecutar un proyecto que beneficie a los clientes, las comunidades y al conjunto de la economía de Emiratos».

Essa Kazim, presidente de DP World, señaló: «Emiratos ha estado en el centro de la historia de DP World durante más de cuatro décadas, y esta inversión refleja nuestra confianza en su futuro como uno de los principales centros mundiales de comercio y logística. Basado en la fortaleza de Jebel Ali, este proyecto profundiza nuestro compromiso con Emiratos y refuerza el papel estratégico del país en el comercio mundial».

Mousa Murad, director general de la Autoridad Portuaria de Fujairah, afirmó: «Este proyecto añadirá una importante capacidad a las infraestructuras portuarias de Fujairah y mejorará la variedad y la calidad de los servicios que podemos ofrecer a propietarios de mercancías y clientes logísticos. Al combinar la ubicación estratégica de Fujairah con la experiencia operativa de DP World, aspiramos a desarrollar terminales modernas y eficientes que respalden los flujos comerciales regionales, refuercen la conectividad y cumplan los más altos estándares internacionales».

Yuvraj Narayan, consejero delegado del grupo DP World, declaró: «Fujairah refuerza lo que ya ofrece Jebel Ali: una plataforma única, mundial e integrada para trasladar mercancías a través de las cadenas globales de suministro, dentro de Emiratos y más allá. Con Jebel Ali operando con un elevado nivel de utilización, este proyecto aportará la capacidad adicional necesaria para sostener el crecimiento a largo plazo. Para los propietarios de las mercancías, supondrá mayor flexibilidad, más opciones y cadenas de suministro más resilientes».