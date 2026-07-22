ABU DABI, 22 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra, recibió en el Palacio de Al Nakheel, en Abu Dabi, a una delegación de Etihad Rail, empresa responsable del desarrollo y la explotación de la Red Ferroviaria Nacional de Emiratos Árabes Unidos, encabezada por su consejero delegado, Shadi Malak.

La delegación estuvo acompañada por varios altos directivos de la compañía.

Durante la reunión, el jeque Hamdan bin Zayed examinó con los representantes de Etihad Rail los últimos avances de la Red Ferroviaria Nacional, incluidas las futuras estaciones de pasajeros de la región de Al Dhafra y los proyectos conjuntos en Al Sila’a.

También fue informado sobre los principales logros de la empresa, entre ellos el inicio, el pasado 30 de junio, de los servicios ferroviarios de pasajeros entre Abu Dabi y Fujairah, que supuso la puesta en marcha del transporte ferroviario de viajeros en Emiratos.

Hamdan bin Zayed subrayó que el apoyo del presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a los proyectos estratégicos nacionales constituye un pilar fundamental para avanzar en la visión del país de desarrollar un sistema de transporte integrado, sostenible y de categoría mundial.

Asimismo, elogió los esfuerzos de Etihad Rail para ejecutar este proyecto emblemático, que mejora la conectividad entre las distintas regiones del país y contribuye a sus objetivos generales de desarrollo.

El jeque destacó también que la inauguración de la estación ferroviaria de pasajeros de Ciudad Mohammed bin Zayed, en Abu Dabi, por parte del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, representa un importante hito estratégico para el desarrollo del transporte y las infraestructuras de Emiratos.

Según señaló, este logro refleja la visión de los dirigentes del país de crear una red de transporte moderna, integrada y sostenible que mejore la conectividad en todo Emiratos y contribuya a la continuidad de su desarrollo integral.

En el marco de estos esfuerzos, Hamdan bin Zayed ordenó adelantar al 30 de noviembre de 2026 la apertura de las estaciones de pasajeros de Madinat Zayed y Liwa, para hacerla coincidir con el comienzo de la temporada de actos y festivales en la región de Al Dhafra.

La medida facilitará los desplazamientos de los visitantes y mejorará el acceso a los distintos destinos y eventos de la región a través de la red ferroviaria de pasajeros.

El jeque fue informado además de la elevada demanda que ha registrado el proyecto desde el inicio de sus operaciones, lo que refleja la confianza de los usuarios en los servicios de Etihad Rail prestados a través de la Red Ferroviaria Nacional.

Hamdan bin Zayed elogió los logros de Etihad Rail en el fortalecimiento del sistema de transporte e infraestructuras de Emiratos como promotora y operadora de la red ferroviaria del país.

También destacó el papel del talento nacional encargado de gestionar el servicio ferroviario de pasajeros, que seguirá ampliándose con nuevas estaciones en distintas zonas de Emiratos.

Este hito refleja el éxito del país en la ejecución de proyectos pioneros y competitivos a escala mundial en distintos sectores, incluido el ferroviario, y refuerza su posición como referente de excelencia en el desarrollo y la gestión de infraestructuras.

La visita pone de manifiesto el apoyo y las orientaciones continuadas que Hamdan bin Zayed ha brindado a Etihad Rail desde el inicio del desarrollo y la explotación de la Red Ferroviaria Nacional.

Este respaldo constituye un importante impulso para que la empresa continúe su trayectoria, refuerce su contribución y avance en el desarrollo integral y sostenible de Emiratos.

A la reunión asistió también Nasser Mohammed Al Mansouri, subsecretario de la Corte del representante del gobernante en la región de Al Dhafra.