Operation Chivalrous Knight 3 lanza junto a la ONU un proyecto de control de plagas y salud pública en Gaza

GAZA, 22 de julio de 2026 (WAM) — Operation Chivalrous Knight 3, en cooperación con organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas, puso en marcha un proyecto medioambiental y de salud pública para combatir roedores e insectos en la Franja de Gaza, como parte de sus esfuerzos continuados para reducir los riesgos sanitarios y ambientales y reforzar las medidas de salud pública ante la situación humanitaria en el enclave.

El proyecto, financiado íntegramente por Operation Chivalrous Knight 3, incluidos todos los materiales y suministros necesarios, contempla campañas sobre el terreno en campamentos de desplazados y zonas densamente pobladas mediante métodos seguros y eficaces para reducir el riesgo de epidemias, limitar la propagación de enfermedades y ofrecer un entorno más saludable a los residentes.

La iniciativa fue anunciada durante una rueda de prensa a la que asistieron numerosos representantes de Naciones Unidas y de entidades locales, entre ellos Alessandro Maracchi, jefe de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Gaza; Suzanna Tkalec, coordinadora humanitaria adjunta de la ONU para el territorio palestino ocupado; Abdulkadir Musse, coordinador sénior de emergencias de Unicef en Gaza; Taher Ibrahim, jefe de la oficina de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Gaza; Amjad Al Shawa, responsable de la red de organizaciones no gubernamentales de la Franja de Gaza; Khalil Abu Samra, alcalde de Deir al Balah; y Ahmed Al Soufi, alcalde de Rafah.

Tkalec elogió los esfuerzos humanitarios de Emiratos Árabes Unidos y destacó el papel fundamental de Operation Chivalrous Knight 3 como socio estratégico en el apoyo a las intervenciones de emergencia en distintos sectores y en la coordinación de la entrega de ayuda a las personas más necesitadas.

En el mismo contexto, Yahya Al Sarraj, presidente de la Unión de Municipios de Gaza, subrayó la importancia de la puesta en marcha del proyecto en este momento para hacer frente al agravamiento de los desafíos sanitarios y ambientales provocados por la acumulación de residuos y escombros, que representan una amenaza directa para los grupos más vulnerables, entre ellos niños, mujeres y personas mayores.

El proyecto forma parte de una serie de iniciativas humanitarias desarrolladas por Operation Chivalrous Knight 3 en la Franja de Gaza en los ámbitos de la salud, el agua, el medio ambiente, la alimentación y el alojamiento. Su objetivo es reforzar la respuesta humanitaria, mejorar las condiciones sanitarias y ambientales y contribuir a aliviar el sufrimiento de la población.