Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Egipto por el aniversario de la Revolución del 23 de julio

ABU DABI, 23 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, con motivo del aniversario de la Revolución del 23 de julio.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente Al Sisi y al primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, con motivo de esta conmemoración.